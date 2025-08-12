La espera terminó. Ya están a la venta las entradas para Festigame Caja Los Andes 2025, el evento gamer más importante del país, que este año vivirá una edición histórica el sábado 25 de octubre al aterrizar por primera vez en el Movistar Arena con una experiencia de larga duración.

La jornada reunirá lo mejor del mundo gamer, la cultura geek y la tecnología en un solo día cargado de emoción y actividades para toda la familia. La instancia contará con una combinación de ambientes, que se dividirá en dos espacios.

Denominados como Reino del Aire y Reino de Subterra. El primer lleno de alegría y energía festivalera, en el otro reinará la intensidad del hardcore gaming.

Además, el evento reunirá contenidos icónicos, nuevas temáticas y espacios especializados para las distintas comunidades que dan vida a la industria de los videojuegos.

Festigame 2025: Competencias, shows y experiencias únicas

Los asistentes podrán disfrutar de la gran final del torneo Red Bull Home Ground, zonas interactivas como Just Dance, flash tournaments de fighting games y shooters, charlas, talleres, escenarios temáticos, música gamer y mucho más.

La programación también incluirá competencias de Esports, una vibrante muestra y concurso de Cosplay, presentaciones de K-pop, creadores de contenido, desarrolladores chilenos y decenas de sorpresas para todas las edades.

Venta de entradas para el evento gamer

Las entradas para Festigame Caja Los Andes 2025 ya se encuentran disponibles y para adquirirlas debes acceder al Sistema Puntoticket.

La entrada general tiene un valor de $23.000. Además, también puedes elegir la opción del «Festipack», su valor es de $40.000 e incluye merch, Vip Zone y acceso diferenciado.

Pero ojito, ya que también existe la promoción grupal 4×3, con un total de $65.550.