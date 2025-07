Shakira regresa a Chile con su gira mundial «Las Mujeres Ya No Lloran»: preventa exclusiva comienza este martes Shakira vuelve a Chile este 22 de noviembre con su exitosa gira "Las Mujeres Ya No Lloran" y la preventa exclusiva arranca este martes 8 de julio a las 10:00 AM a través de Puntoticket.

Getty Images