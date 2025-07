Recientemente, Emeterio Ureta fue invitado al pódcast de Roberto Cox «Nada que perder», donde sus declaraciones causaron estragos.

En medio de la conversación, el empresario reveló algunos de los piropos que lanza a señoritas de su gusto.

«Te asienta mucho ese peto y esos jeans» y «oye, tu cintura de avispa, qué amorosa», fueron algunas de las frases que enseño en el conversatorio web.

Asimismo, agregó que: «Yo soy galán, y si hay una mujer bonita al frente mío, se lo digo. Hay mujeres que les parece de muy mal gusto, en el ascensor te ponen cara de p…»

«No es por hablar mal de la mujer, pero la mujer ha cambiado en Chile. Tú le pones un piropo piropo hoy día que tenga una palabra un poco dudosa y ‘oye, voy a llamar a carabineros, me estás acosando sexualmente, ¿qué te has imaginado?’. ‘Oye que eres estupenda, te ves muy rica’… No. Hay algunas que no lo soportan», señaló Emeterio Ureta.

“Las mayorcitas, entre los 50 y los 60, se ponen todas cocorocas, se les humedece hasta la nariz”, cerró.

Carla Ballero responde a los dichos de Emeterio Ureta

Luego de los polémicos dichos, Carla Ballero no guardó silencio y arremetió contra Ureta.

El rostro de “Sígueme” criticó duramente al padre de Tita Ureta, esto tras quedar en schok con sus palabras. «Que alguien se siente al lado tuyo y te diga ‘ay, qué rica’, o la cintura de avispa, que asqueroso. O sea, lo encuentro atroz, libidinoso, degenerado. Emeterio perdió la línea hace rato, yo creo», señaló.

“A las mujeres chilenas nos cuesta recibir halagos, estamos hablando de la edad de nosotras, las que nacimos con el piropo, pero el personaje de Emeterio es totalmente pasado. Y Emeterio nunca ha sido distinto. Es así”, cerró la ex Morandé con compañía.