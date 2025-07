Profesora quedó absuelta del caso «videos filtrados» en Carahue: Esta es la condición que le exigió el colegio

Hace algunos meses, polémica causó el caso de Yennifer Vásquez, profesora de Carahue, que fue denunciada luego de sufrir la filtración de fotos íntimas.

Si bien ella no fue la responsable, actualmente sigue con trabas y condiciones para no perder su trabajo.

«Salí libre de todo. Al final la denuncia que me habían hecho las apoderadas era toda falsa. No hubo pruebas, no hubo testigos, nada. Era todo mentira», le reveló a LUN.

Cabe destacar que luego de un sumario a la profesional, se descartó su culpabilidad, tras el controversial caso.

Yennifer apareció en diversos medios a mediados de marzo, defendiendo su postura luego de ser acusada injustamente de haber mandado videos eróticos a uno de sus alumnos.

En ese contexto, es que para tener más ganancias, abrió una cuenta de Arsmate con un noble objetivo. Ella debía costear un caro tratamiento para su retoño.

Con el tiempo y luego de investigaciones, se reveló que su ex pareja era quien había difundido los videos.

“Nunca pasé material a mis estudiantes”, se defendió Yennifer, y finalmente el tiempo le dio la razón.

Colegio tiene como condición que deje Arsmate

Por otro lado, los problemas siguen persiguiendo a la profesora. «Me notificaron que quedé absuelta de todo, pero que no puedo seguir con la plataforma (…) Esto lo hago en mis tiempos libres, para personas mayores de 18 años, cuando no hago clases. No debería ser un problema», comenzó diciendo.

Cabe destacar que Yennifer está con licencia psiquiátrica luego de ser suspendida de sus funciones, según consignó La Cuarta.

Además de presentar una querella contra su expareja, anuncia que tomará acciones legales en respuesta, con el objetivo de reparar los perjuicios sufridos y revertir la medida que se le impuso. Según su abogado, el Servicio Local de Educación estaría sobrepasando sus facultades al amenazar con su despido si no abandona la plataforma.