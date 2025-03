Durante los últimos días se ha viralizado la noticia de Yennifer Vásquez, una profesora de un liceo en Carahue, Región de la Araucanía, que fue suspendida de sus labores tras que se descubriese que tenía una cuenta de Arsmate.

Durante esta mañana, la docente habló con Contigo en la Mañana acerca de estas graves acusaciones que le hizo una apoderada del establecimiento.

“Esta apoderada me denunció por algo que no he hecho, que es pornografía infantil”, comentó la mujer.

Sobre las fotos explicó: “Fue todo muy fuerte lo que pasó. Estas fotos eran de Arsmate, el cual me creé en enero”, expresó la docente.

Frente a este inconveniente, la profesora acusó a su ex pareja, que es Carabinero, de la filtración de sus fotos. De hecho, en el programa, informó que él la habría amenazado.

“Me dijo ‘mira, te van a despedir de tu trabajo porque le envié todo a tu director y ya lo difundí por todos lados’. Y así fue, me trajo problemas”, lamentó.

Por otro lado, confirmó al espacio que todo el escándalo se desató por una grabación. “Se viralizó un video mío y en un día todos lo tenían. Lo denunció una apoderada”, explicó Yennifer sobre el clip que se viralizó en redes.

“Me denunció por algo que no he hecho”

La docente confirmó que “yo ya hice denuncia y estoy con orden de protección”.

“Esta apoderada me denunció por algo que no he hecho, que es pornografía infantil”, lamentó en esta conversación con el panel.

A continuación, te dejamos otra noticia que te podría interesar de Radio Corazón: Madre junto a su hija de cuatro años fueron atropelladas afuera de un colegio. Para más detalles de esta nota, haz clic en el siguiente enlace.

Profesora de Carahue es acusada por una apoderada de crear contenido erótico: “Se viralizó y en un día todos lo tenían”