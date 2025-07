No lo defendió mucho: Mauro Icardi desmintió filtración de video íntimo, pero la China Suárez aseguró que es real

Una gran polémica sacude a una de las parejas del momento en Argentina, se trata del futbolista Mauro Icardi y su relación con la China Suárez.

Todo comenzó con una vedette uruguaya llamada Natasha Rey, quien aseguró que había tenido un intercambio de videos explícitos junto a Mauro Icardi, destapando así su infidelidad, además, con una actitud desafiante:

«Se reía tanto de Wanda y ahora yo me río de ella… que me diga algo que va a conocer a una verdadera garra charrúa«, comentó.

Mauro Icardi desmintió filtración de video íntimo

Luego de la polémica, el supuesto video de Mauro Icardi fue difundido, donde circuló rápidamente y generó múltiples reacciones en los usuarios.

La situación dejó al futbolista mal parado en las redes, por lo que salió rápidamente a desmentir la información a través de una historia de Instagram.

Junto con la foto del chat con Natasha Rey, escribió:»¿Esta sería mi supuesta ‘amante’ o a la que le mando mensajes? Jajajajajajaja. Qué raro… porque nunca le acepté los mensajes y me mandó videítos desnuda gratis«.

«Muy poco creíble. Dejen de inventar, de mentir, de buscar fama en mi nombre o ensuciando a mi pareja. Dejen de hablar gratis porque, como siempre y con todo, tengo pruebas«, agregó.

Por último, en otra historia, advirtió: «Publicaría la grabación de pantalla, pero Instagram me va a cerrar la cuenta por exponer videos de desnudos. Les mando un beso. Conmigo no jueguen que los prendo fuego«.

«Si van a editar y filtrar por lo menos editen y háganlo más creíble. Tranquilos que no me ofende, pero sean competentes, no baratitos», cerró.

China Suárez aseguró que la filtración es real

La defensa del futbolista argentino no tardó en llegar, ya que su actual pareja, la China Suárez, conversó con Graciela Alfano en el programa «Las Mañanas con Andino«. Sin embargo, todo dio un vuelco cuando Suárez aseguró que el video era real.

Eso sí, desmintió la supuesta infidelidad de Icardi, y confirmó que el video es real, pero fue enviado en 2023, a su pareja de ese entonces, Wanda Nara.

«No se lo mandó a esa señorita. Es un video que se mandó con su exmujer y Wanda se lo mandó a la señorita para que le crean«, aseguró la actriz.