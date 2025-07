¿Dejará de ser Naya Fácil?: La influencer sorprende tras revelar sus intenciones de cambiar su nombre tras visitar Rapa Nui

Recientemente, Naya Fácil dio mucho que hablar de redes sociales. Resulta que la joven influencer indicó que luego de visitar Rapa Nui está analizando la idea de cambiar su nombre.

Esto lo informó a través de historias en su cuenta de Instagram, donde recibió una sugerencia por parte de una seguidora, quien le recomendó utilizar un apodo que le otorgaron los isleños.

«Estoy seriamente pensando en cambiarme el ‘fácil’ de mi nombre, porque ya no es así, yo soy otra chica, no sé», partió señalando Naya Fácil.

Posteriormente, la creadora de contenidos indicó: «Pero es que igual ese nombre me llevó a lo que soy hoy en día, y la mayoría me conoce así. Cambiarme el nombre igual es un tema, pero podría llamarme ‘Naya Pepeka’, que en rapanui es mariposa. No sé, ¿qué opinan?».

Si bien a Naya Fácil le pareció la idea de cambiar su nombre, otra seguidora le recomendó no hacerlo. «Las palabras tienen poder. Deja que tu vida siga siendo fácil (…) No cambies tu nombre porque de ahí viene la facilidad de todo lo que haces en tu vida», le señaló a la influencer.

¿Naya Fácil se cambiará el nombre?

Es importante señalar que anteriormente, Naya Fácil ya se había referido a la posibilidad de cambiar su nombre.

Recordemos que en el programa Podemos Hablar, que es conducido por Diana Bolocco, la influencer señaló que había iniciado los trámites para cambiar su nombre legalmente.

«La verdad, no me gusta llamarme Naya Neculhueque Quimen. El nombre que me representa es Naya Fácil», señaló.

«Pensé en llamarme ‘Naya Difícil’ en un momento, porque la verdad es que mi vida ha sido todo menos fácil. Pero me pareció más irónico y simpático llamarme ‘Naya Fácil’, como una forma de resignificar todo lo que me ha tocado vivir», agregó la joven.