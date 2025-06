Presidente Gabriel Boric rompe el silencio tras nacimiento de su hija: «Un momento de una alegría inconmensurable»

Cerca de la medianoche de este miércoles 25 de junio, se confirmó el nacimiento de Violeta, primera hija del Presidente Gabriel Boric y Paula Carrasco, quien hizo historia al ser la primera bebé de un mandatario en nacer en ejercicio en 95 años.

Es en este contexto que, la prensa estaba a la espera de cualquier información a las afueras del hospital clínico Universidad de Chile. Por lo que, durante la mañana de este jueves, el propio jefe de Estado salió a dar sus primeras declaraciones.

«Mi profunda admiración a Paula por este proceso que nunca había visto tan de cerca, realmente impresionante», comenzó señalando el Presidente Gabriel Boric, según consigna Meganoticias.

Tras esto, confirmó que «Violeta está bien, está sanita. Efectivamente, nació ayer tarde en la noche y estamos muy contentos y también muy agradecidos de la salud pública». Mientras que su pareja también «está bien, está contenta».

La alegría del Presidente Gabriel Boric

Por otro lado, Gabriel Boric se confesó sobre el momento en el que nació su hija. «Yo estaba ahí y me imagino que los padres que están viendo esto, que han tenido el honor de ver cómo nacen sus hijos y sus hijas, de verdad es un momento de una alegría inconmensurable».

«Es abrumador ver, sentir la vida y presenciar lo que hace el cuerpo de la mujer, es realmente tremendo. Insisto, mi admiración a Paula y a través de ella a todas las mujeres de Chile y el mundo, porque los hombres no somos nada al lado», continuó.

Siguiendo por esta línea, aprovechó de agradecerle «a toda la gente que se ha preocupado. Hay gente que rezó, que nos mandaban mensajes, consejos, regalos, alegría, cariño».

Además, Gabriel Boric expresó que «yo siempre he dicho que uno no puede ser dos personas a la vez. Uno no es Presidente un rato y padre al otro… Ahora, cuando hable, siempre voy a hablar como padre y también como Presidente».

«Tengo un sentido de responsabilidad tremendo por el presente, por el futuro de Chile, por el país que le vamos a legar, como decía en la Cuenta Pública, a las violetas del futuro, y voy a estar todo lo presente que pueda dentro de mis responsabilidades», señaló.

Finalmente, indicó que «no voy a en ningún momento dejar de cumplir con mis responsabilidades, que también es un privilegio ser Presidente de este país y si bien tiene momentos duros yo estoy muy orgulloso y muy firme en todo lo que tenemos que hacer«.