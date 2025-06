Plaza Gamer Caja Los Andes by Festigame: Estas son todas las actividades del esperado evento

No queda nada para las vacaciones de invierno, lo que significa que Plaza Gamer Caja Los Andes by Festigame está a la vuelta de la esquina, con una serie de experiencias sobre los mejores videojuegos, el entretenimiento interactivo y la tecnología para disfrutar en familia.

Por lo mismo, es que en tu Radio Corazón te contamos todas las actividades que no te puedes perder por nada del mundo.

Estas son todas las actividades de Plaza Gamer Caja Los Andes by Festigame

Realidad virtual con Lucid Dreams VR

Con su innovadora plataforma, que integra de forma única un hardware de vanguardia con su propio software. Podrás disfrutar de juegos de combate INBATTLE VR y la exploración de libre movimiento de XPEDITION VR, y así experimentar en cuerpo completo la emoción de esos mundos digitales sin cables ni restricciones.

Red Bull con dos zonas llenas de actividades

Red Bull Gaming Ground, equipada con consolas, arcades, simuladores de F1 y el juego Gladiador; y Red Bull Gaming Sphere On Tour, un tráiler con 10 Pcs de alto rendimiento, donde además podrás jugar el nuevo ARAM de Flor Espiritual.

Pokémon GO

Los personajes más queridos del mundo de la animación participarán con entretenidas actividades. Que incluyen la oportunidad de tomarse fotos con los Líderes de Equipo del videojuego, Spark, Blanche y Candela, una Poképarada de tamaño real, regalos para los asistentes y ¡mucho más!

Desarrolladores chilenos junto a VG Chile

Prueba algunos de los mejores títulos creados en nuestro país, como The Midnight Crimes, Ink of Fate, Bladeforge, Mix: The Forgotten, JanKenUP!, Sky Oceans: Wings for Hire, Cosmic Horror Tales, entre muchos otros. Además, podrás conocer más de cerca lo que está ocurriendo en la exitosa industria de videojuegos chilena.

Zona Vintage

Los nostálgicos de los juegos clásicos también tendrán un espacio para demostrar sus habilidades en flippers, arcades, mesas de aire y máquinas de baile con el juego “Pump it Up”.

Personajes del multiverso

Creada por la empresa chilena PI, la entretenida experiencia semi inmersiva “Pinta y Anima” te permitirá proyectar, en formato animación, tus propios dibujos inspirados en Minecraft en un gran muro interactivo animado en 3D.

Logitech

Vive toda la adrenalina en los simuladores de auto Logitech, con el juego Forza Motorsport, además de conocer increíbles productos de la línea Logitech G.

Industria y tecnología

Liderada por CENTRAL GAMER, de la Mano de AMD, ASUS, FANTECH, en este espacio disfrutarás de los últimos lanzamientos en videojuegos en 2 monitores gamers de 49” al máximo de gráficos, y probar en exclusiva la nueva tarjeta de vídeo 9060 XT de AMD.

¿Dónde es y venta de entradas?

Las entradas para Plaza Gamer Caja Los Andes by Festigame están disponibles por Ticketmaster.

Ojito al charqui, que el esperado evento es en Mallplaza Vespucio. Mientras que los horarios van de domingo a jueves de 10:00 a 20:00 horas y viernes y sábado horario extendido hasta las 22:00 horas.