“Me dio un shock al ver las fotos que me mostraron, nunca había visto a mi hijo así. Le da asco la comida, no puede alimentarse»

En el reciente capítulo del programa Podemos Hablar, DJ Méndez se mostró visiblemente afectado al conversar con Diana Bolocco sobre uno de los momentos más difíciles que ha vivido como padre: el complejo estado de salud de su hijo, Leo Méndez Jr., quien se encuentra hospitalizado en Suecia tras una delicada cirugía.

El joven fue sometido a una intervención en la que se le extirpó parte del pulmón izquierdo. Lamentablemente, debido a complicaciones posteriores, debió ser internado nuevamente.

Durante su participación en el espacio de Chilevisión, Méndez abordó además las críticas que ha recibido por no estar junto a su hijo durante este periodo tan crítico. “Lo primero que se me ocurrió era viajar, pero no podía. Porque tenía trabajo, pero fue súper difícil aceptar eso, porque yo quería salir corriendo, pero tenía trabajo, esa es la verdad. Había contratos de por medio”, confesó.

DJ Méndez habló sobre el complejo estado de su hijo

Aunque evitó dar detalles específicos sobre la enfermedad que derivó en la cirugía, sí compartió que el diagnóstico de anorexia nerviosa fue un gran impacto. “Ahí empezó el problema para mí como papá. Después se sumó eso, entonces ahí de verdad uno se desespera”, expresó con evidente angustia.

El artista relató que, en medio del proceso, optó por alejarse de las redes sociales. Fue su propio hijo quien le informó sobre las críticas. “Yo me enteré por Leito de la situación, entre esas cosas, me dice que no me preocupara de las críticas o todo lo que me están criticando”, contó. “Le dije ‘¿Me están criticando por qué?’ (Me dijo) ‘Porque no estás acá’”, agregó.

Cuando se le preguntó si se consideraba un “padre ausente”, Méndez fue enfático: “Para nada, especialmente cuando estoy pasando una etapa totalmente diferente a la que he pasado toda mi vida con mis hijos”. Explicó que varios de sus hijos, incluidos Leo y Steffi, viven en Suecia por decisión propia. “Los apoyó totalmente. Eso no quiere decir que soy ausente, es parte de la vida nomás”, sostuvo.

A pesar de las dificultades, el músico aseguró que Leo se encuentra estable, aunque el proceso continúa. “Mi hijo yo sé que está bien, pero me dice ‘quiero que tú vengas y me des el abrazo que yo necesito’”, compartió.

Finalmente, describió el impacto emocional de ver el estado de su hijo: “Me dio un shock al ver las fotos que me mostraron, nunca había visto a mi hijo así. Le da asco la comida, no puede alimentarse. Más encima se sumó lo otro, imagínate, también tenían miedo de operarlo por el peso que está teniendo. Tiene que tener aguante para una operación así”, concluyó.