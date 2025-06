Hacen bolsa a Eskarcita por ceder inmunidad en Mundos Opuestos: «No es na Hogar de Cristo»

Este domingo en la noche se estrenó un nuevo capítulo de Mundos Opuestos, el que estuvo marcado por una nueva prueba de inmunidad, la que terminó con una polémica decisión.

Resulta que Eskarcita y Yoan Curtis eran los últimos que sobrevivían a no caer en el agua, quedando con la opción de convertirse en «inmortal», con la facultad de estar en las dos casas y librarse de la nominación.

Entonces ambos tuvieron tres rounds para elegir un número y lograr que su rival caiga. El que no cayera entre los dos sería el inmune.

Rápidamente, Eskarcita fue la primera en adivinar el número de Yoan, quien cayó al agua. Sin embargo, tras ese primer logro, la joven tomó la decisión de abandonar la competencia y cederle la inmunidad a Yoan.

«No quiero seguir jugando, le cedo la inmunidad. ¡Pero no me puedes votar, cabrón!», le ofreció al francés, y explicó que lo hizo porque «Yoan sufrió una lesión grave y prefiero que se recupere, lo hago por mis valores».

Las fuertes críticas de Eskarcita a Mundos Opuestos

De vuelta a la casa, Eskarcita les confesó a sus compañeros que cedió la inmunidad tal como Thammy Palma lo hizo la primera semana. Sin embargo, no fue tan criticada como la joven.

A pesar de que en la casa, la ex Gran Hermano no se llevó tantos cuestionamientos, el público que sigue el reality de Canal 13 no quedó para nada conforme con su decisión y no dudaron en hacerla bolsa.

Dejen de regalar la inmunidad wn esto no es na hogar de cristo q wea#MundosOpuestos #MundosOpuestos13pic.twitter.com/wgvrZUhUzu — Coni✨ (@Coninks) June 16, 2025

Terrible de aweona la Eskarcha

Una cosa es q la Thammy sin saber todo lo q implica ser el inmune se lo regale a Roon q es un 😍

Y otra q la Eskarcha ya sabiendo el juego se lo regale al francés, igual de idiota como el princeso#MundosOpuestos13#MundosOpuestos3 #MundosOpuestos pic.twitter.com/KzOjLLrlQL — Franka ka ka (@frankamiente) June 16, 2025