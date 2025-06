Famosa periodista chilena confirma nacimiento de su hijo con bello mensaje: «Me siento en un sueño»

Luego de compartir su experiencia en redes sociales, es que en las últimas horas, una querida periodista chilena, confirmó una hermosa noticia que dejó más que felices a sus seguidores, pues se convirtió en mamá por primera vez.

Estamos hablando de Verónica Bianchi, quien dio a luz este martes 24 de junio. De acuerdo a lo que informó Radio ADN, cerca de las 07:00 horas ingresó a la clínica, donde finalmente Agustín, el hijo de la conductora de TNT Sports nació a las 18:12 horas.

«¡Despiértenme de este sueño hecho realidad! (…) Nada que pueda escribir realmente representa lo que siento», señaló la periodista deportiva a en una publicación de Instagram, que acompañó con una foto de la manito de su guagua.

En conversación con Las Últimas Noticias, Verónica Bianchi señaló que ella y su hijo están en buen estado. Además, comentó: «Me siento en un sueño, jajaja». En este sentido, también mencionó que «no me siento cansada. Debe ser la emoción».

Vale señalar que el pequeño nació el mismo día que cumplen años dos figuras muy importantes del mundo. Hablamos de Lionel Messi y Juan Román Riquelme. Frente a esto, la periodista expresó: «Agustín nació en un día muy futbolero. Le quise poner Agustín Lionel, pero mi marido no quiso, jajaja».

La sentida reflexión de Verónica Bianchi

Hay que mencionar que, a través de sus historias, la comunicadora compartió una foto que le tomaron horas antes del nacimiento de su hijo, en la que aprovechó de hacer una sentida reflexión sobre el proceso.

«Esta foto es muy especial. Me la sacó mi mamá, literal, seis horas antes de romper bolsa. Estaba cansada, agotada, con muchos dolores, y sentía que no podía más, en serio. Lo estaba pasando mal, mi cuerpo llegaba a su límite», señaló Verónica Bianchi.

Siguiendo por esta línea, agregó que «hice muchas sentadillas, baño de tina, y caminé como loca. Y poco rato después inició el trabajo de parto con exactas 38 semanas».

«No puedo creer todo lo que es capaz de hacer el cuerpo humano. Habla. Principalmente el de la mujer en gestación», continuó su mensaje.

Por último, Verónica Bianchi escribió: «Todo, realmente todo es por algo. Maravilla de la naturaleza. Esta etapa de la vida de corazón recomiendo no saltársela. Es descubrimiento constante…es un sueño».