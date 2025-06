Recientemente, Mauricio Pinilla se sinceró con Pamela Díaz en su programa web «sin editar».

Es importante recordar que el ex futbolista pasó por un complejo momento en el año 2023, donde su separación y la enfermedad de su madre lo atormentaban.

Por lo mismo, Pinigol fue internado en una clínica para tratar su salud mental. Ahora, ya recuperado, reveló íntimos detalles de su vida en conversación con «La Fiera».

“Estuve con una depresión súper grande, estuve con crisis de pánico. Llegaba al estudio de tv y me bajaban las crisis de pánico y no podía trabajar”, comenzó diciendo el ex delantero de la selección chilena.

La dura reflexión de Mauricio Pinilla

Además, agregó que: «Se me empezaba a acelerar el corazón, las manos me sudaban, se me apretaba la cabeza, me preguntaban algo y no podía hablar, no podía expresarme, no me salían las palabras. Hubo muchos programas en los que llegaba el canal y me tenía que ir a la casa».

Según Mauricio Pinilla, estas crisis se debían a un conjunto de cosas que hicieron que finalmente todo se saliera de control. «Se me juntó todo, me porté como pi… Estuve haciendo cosas que no tenía que hacer, me aislé, me encerré con mi mamá que tenía cáncer de laringe, me fui a vivir con ella y me encerré en la casa”, señaló.

«Me iba de la casa la pega y de la pega a la casa, no salía, no hacía vida social. Me ponía a tomar solo la casa, me dio fuerte», continuó.

Sin embargo, no se estancó y comenzó a pedir ayuda. “Quiero recuperar a mi familia, quiero recuperar a mis cabros chicos, quiero dar vuelta la página y me pagué el tratamiento para las crisis de pánico y crisis de ansiedad y depresión”, confesó el ex astro azul.

«Lo pasé como el pi… estuve cuatro meses que lo pasé muy mal. Lo sufrí mucho, llegué a momentos que quise quitarme la vida”, cerró, recalcando que la ayuda de su psicólogo fue fundamental en su recuperación.