Salió humo blanco: Eligen a un nuevo papa para la Iglesia Católica

Este miércoles 7 de mayo se dio inicio al cónclave para elegir al nuevo líder de la iglesia católica, tras la muerte del Papa Francisco, el pasado 21 de abril.

Luego de que los 133 cardenales electores hicieran el juramento, es que el monseñor Giovanni Ravelli, pronunciara la frase ‘Extra omnes’ (Todos fuera). Dando inicio a esta fase decisiva en la Capilla Sixtina para elegir al sumo pontífice.

Hay que recordar que, para que salga un nuevo papa. Este debe obtener dos tercios de los votos del cónclave, lo que equivale a 89 de los 133 sufragios.

Es en este contexto que, pasado el mediodía de este jueves 8 de mayo, finalmente los cardenales eligieron a un nuevo papa, luego de que saliera humo blanco ante todos los presentes que se encontraban en la Plaza San Pedro.

White smoke! The 133 Cardinal electors gathered in the Vatican’s Sistine Chapel have elected the new Pope. He will appear soon at the central window of St. Peter’s Basilica. pic.twitter.com/XejI7mY43m

— Vatican News (@VaticanNews) May 8, 2025