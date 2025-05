¿No sabes qué regalar en el Día de la Madre? Aquí te dejamos las mejores opciones

El Día de la Madre se acerca a pasos agigantados, pues este domingo 11 de mayo es la fecha en la que celebramos a todas nuestras mamás y le agradecemos por todo lo que han hecho por nosotros.

Y como tenemos más que claro que, a veces son medias mañosas y es difícil comprarle un regalo con el que queden fascinadas. En tu Radio Corazón, a continuación te dejamos una serie de ideas y más encima de la mano de pymes, para que aproveches de ayudar a los emprendedores.

Las mejores ideas para regalar en el Día de la Madre

Si tienes una mamá con gustos más clásicos, uno de los regalos típicos en el Día de la Madre y que te hará quedar como rey o reina, es sin duda un ramo de flores. Y los amigos de Green Garden tienen arreglos especiales que la dejarán maravillada.

En caso de que tengas una mamá que le gusta estar regia todos los días, no hay nada mejor que regalarle algún servicio de belleza. Por lo mismo que, en el Salón de Belleza y Estética Marizu, puedes encontrar el que sea mejor para ella, ya sea de cabello, uñas o pestañas.

Uno de los regalos que se ha vuelto un clásico para el Día de la Madre, son los desayunos a domicilio, ya que no importa que estés lejos de tu mamita o no la puedas visitar desde temprano, de todas formas tendrá su regalito. Y en Santiago Desayunos puedes cotizar la mejor opción.

Y en el caso de que tu mamá quiera mantenerse 10/10 y lucir cada día más joven, una gran idea para regalar en el Día de la Madre en un tratamiento en un centro estético. Y Miriam Orellana tiene una serie de ofertas especiales.

Pero si tu mamita es buena para las juntas y reunirse en familia o con amigos, te dejamos una idea poco convencional. Ya que conseguirle un servicio de comida rápida a domicilio, la haría quedar como reina. Así que lo puedes contratar directamente con Festy Food.

Por último y no menos importante, por si tu mamá es buena pal diente y no le gustaría nada más que la lleves a comer. Porque no cumplirle su deseo y llevarla a un buen restaurante como Sabores del Mundo, que tiene el manso tenedor libre que los dejará felices.