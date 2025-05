En el último capítulo de Palabra de Honor, Sergio Lagos y Karla Constant explicó que habrá dos duelos entre las cuatro duplas que quedan. Y que los ganadores de la competencia de parejas, podrán escoger a sus contrincantes.

Justificándose por estrategia, es que Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda escogieron enfrentarse a Daniela Requena y Fabio Agostini. Inesperada decisión que dejó desconsolada a la amiga de la ex Yingo.

«No me lo esperaba. Sé que esto es un juego, pero también sé la amistad que tenemos, y cuando tienes la oportunidad de eliminar a Zoe escoges el camino más fácil de eliminar a una dupla que ves más fácil. Yo no lo habría hecho», confesó la española.

Siguiendo por esta línea, agregó entre lágrimas: «Llevo unos días teniendo desencuentros con Fabio por no querer eliminar a Faloon o a Rai. No sé si lo llamo traición, pero nos hemos intentado proteger en todo momento. Tuve la posibilidad de nominarte el otro día y no lo hice. Así que esto me sienta mal».

«Está pasando lo que yo le dije a Dani desde un principio, que tenía que pensar en sí misma porque le iban a pasar por encima en algún momento», comentó por su parte Fabio.

Daniela entonces cerró el tema. «Aunque esto haya pasado, no cambiaría ninguna de mis decisiones. Ella seguirá siendo mi amiga, pero eso no significa que me deje de sentir mal la decisión, porque podría haberse enfrentado a un rival fuerte como Josué».

Tras la polémica decisión, y la reacción de Daniela, Faloon se fue a llorar a la habitación. Mientras, Dani fue aconsejada por sus compañeros de Palabra de Honor de mantener la cabeza fría para competir contra su amiga.

La conversación pendiente en Palabra de Honor

Luego, ambas tuvieron la oportunidad de conversar. «Para mí esto no es un quiebre de amistad. Pero me siento traicionada y me siento mal, nos están poniendo con toda probabilidad fuera de aquí. Yo pensaba que pesaría más nuestra amistad. Con esta decisión me estás prácticamente sacando del juego», le argumentó Dani.

«Me da pena que te estés sintiendo de esta manera, siempre dijimos que iba a llegar una instancia donde tendríamos que asegurarnos llegar a la final«, le dijo Faloon Larraguibel.

Junto con mencionar que «yo te amo y me encanta haber conectado contigo, pero amo a mis hijos y esto es un juego, quiero asegurarles la vida. Si me voy, prefiero irme contigo, y te aplaudo, a que me gane una h… que se va a burlar de mí como Zoe».