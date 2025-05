José Antonio Neme revela dolorosa pérdida: «Conecté profundamente con él»

En el último capítulo de su podcast ‘Por qué tenía que decirlo’, José Antonio Neme impactó al confesar que estaba pasando por un triste momento, tras la pérdida de un ser querido a causa de un accidente.

Resulta que, en conversación con Julio César Rodríguez, el periodista reveló que hace muy poco, uno de sus perros murió inesperadamente.

«Vivo en una avenida muy transitada. Tengo a una persona que pasea a mis perros y, por alguna razón que ya no tiene mucha importancia, uno de los animales se soltó en plena hora punta y, lamentablemente, falleció», comenzó señalando José Antonio Neme.

Siguiendo por esta línea, el animador de Mucho Gusto aseguró que «tenía una conexión muy especial con ese perro —como con todos mis animales—, pero él llegó para reemplazar a otro perrito que perdí el año pasado». Además de agregar: «Nos hicimos muy buenos amigos. Conecté profundamente con él».

La muerte que enluta a José Antonio Neme

Y la lamentable pérdida se trata de Lalo, un galgo afgano que adoptó tras la partida de su bulldog francés. Duque. «Una persona que no conocía, al enterarse de que mi perro de toda la vida había fallecido de cáncer, me regaló este cachorro. Lo crie con todo el amor, la dedicación y la entrega que me inspiran los animales».

«Llevábamos juntos un año, ya que llegó en mayo del año pasado. Era precioso, un animal exquisito», continuó Neme en el podcast sobre su relación con el perrito.

Para cerrar, José Antonio mencionó que «me proyectaba con él, en una amistad que podría durar quince años o más. Más allá de la pérdida, un accidente así es muy traumático para la familia. Estoy cojo del alma».