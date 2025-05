Por estos días, Palabra de Honor todavía sigue al aire, pero Mundos Opuestos ya está preparándose para su estreno, Por lo mismo es que ya viajaron a Perú los primeros participantes, entre los que encuentra Marlen Olivari, quien hará su debut en este formato.

Frente a esto, es que en el aeropuerto, la musa de Morandé con Compañía conversó con Las Últimas Noticias, donde se confesó sobre lo que espera de esta aventura. «Es la locura más grande que he hecho en mi vida». Junto con asegurar que «he hecho cosas locas, pero ésta es la más loca de todas».

«Me lo habían ofrecido varias veces, pero después de treinta y dos años de trayectoria, y tantas cosas que ya he hecho en mi carrera, me faltaba llegar a un acuerdo real con un reality. Aparte que mi hijo está más grande y eso es muy importante», continuó Marlen Olivari.

Así es cómo se prepara Marlen Olivari para el reality

Junto con esto, la ex showoman reveló para ella, lo más importante, era que su hijo estuviera más grande para llegar al acuerdo. «Yo soy una súper buena mamá, muy preocupada, muy presente, y uno siempre tiene que preocuparse primero de sus pollos».

«Pero afortunadamente mi hijo es muy fanático de los realities, los vemos todos. Así que está muy contento, me dijo: ‘mamá, no te preocupí, te voy a ver en la tele, voy a estar bien’. Y eso es importante para mí», señaló.

Por otro lado, Marlen Olivari, reveló cómo se preparó para entrar a Mundos Opuestos. «Fue una locura, tuvimos que adelantar mucho trabajo. De verdad yo hago muchas cosas, sobre todo en regiones, charlas de mujeres, de emprendedores. Es harto movimiento, pero bueno, ya estamos en esto. Y yo pretendo llegar hasta la final».

«Estoy entregada, quiero pasarlo bien, entregar mi alegría. Pero igual soy mecha corta, entonces no sé. Lo bueno es que la gente me va a poder ver como soy, no tengo dos caras. Me van a ver en todas las emociones, quiero vivir cada momento. Tengo mucha fe y me voy llena de amuletos», cerró.