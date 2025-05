En inesperada renuncia terminó tenso encontrón entre dos famosas figuras en medio de programa

La polémica farandulera de los últimos días es sin duda la de dos reconocidas ex figuras de reality show, que protagonizaron una tensa discusión en el podcast ‘Agitadores’ del canal online Porcel TV y que incluso terminó con la renuncia de una.

Estamos hablando ni más ni menos que de Trinidad Cerda y Reina de Chile, quienes durante el espacio, hablaban sobre las funas y el hate en redes sociales, instancia en la que el ex participante de Palabra de Honor comenzó a alzar la voz.

Frente a esto, es que la participante de Gran Hermano le dijo: «Ya, pero oye, Reina, bajemos un poquito los decibeles, porque nadie está peleando contigo. Baja los decibeles del tono de voz».

Tras lo cual, Reina de Chile le respondió que «yo no estoy peleando contigo, Trini. Lamentablemente, yo soy gritona, te vai a tener que aguantar».

Como era de esperar, esta discusión se viralizó rápidamente a través de redes sociales. Lo que a las pocas horas terminó en la renuncia de Trinidad Cerda, quien lo confirmó en un post en Instagram, donde se refirió a los motivos.

La inesperada renuncia tras la pelea

«Yo nunca renuncio a los proyectos, soy ese tipo de persona que aguanta hasta el final. Nunca dejo algo a medias ni me gusta abandonar mis trabajos, es algo que yo no hago porque sé lo mucho que cuesta ganarme la vida. Nadie me paga mis cuentas, solo yo. Pero esta vez, algo pasó», mencionó la ex Gran Hermano.

Junto con esto, Trinidad Cerda agregó: «Hay algo distinto en mí, unas ganas de hacer algo con propósito, con un objetivo, con sentido y priorizar sentirme cómoda, poder conducir tranquila un programa online como lo vengo haciendo hace ya un año y generar equipo es lo que yo más adoro en mis trabajos. La buena onda».

«Cuando trabajas en un set, sabes que estás expuesta ante el mundo y hay un sinfín de cosas que pueden pasar, sobre todo yo que soy espontánea y me gusta ser real. La misma que ves en el súper, es la que está en YouTube, en la tele o donde me veas. Soy yo. Por lo mismo decidí dejar este proyecto ahora y emprender nuevos desafíos, como también continuar mi carrera en Chilevisión», continuó.

«Me siento segura de mí misma, y eso me gusta. Hoy me desperté rara, pero entendiendo que puse mis límites y eso me encanta, me siento orgullosa de quién soy y de lo que he logrado hasta ahora. Hay muchos colegios esperando mi visita para dar una charla y no había podido hacerlo porque estaba en este canal, ahora vuelvo a dar charlas y a mi entrenamiento», es parte de su mensaje.

Trinidad Cerda cuenta detalles de su salida

Hay que mencionar que tras confirmar su renuncia, Trinidad Cerda estuvo en el espacio Amikas Daily. Oportunidad en la que entregó más detalles al respecto. «Si ves el capítulo completo, te vas a dar cuenta de que no fue un buen día para ninguna de las dos», indicó.

Posteriormente, indicó que lo que le molestó que desde la misma producción del espacio viralizaron el reel. «El video se viraliza, la pelea se agranda y se vuelve gigante», indicó. Además, agregó: «Y eso es parte de la producción».

En este sentido, Trinidad Cerda expresó: «Cuando tienes un equipo en un panel, ¿los proteges o no?». Junto con mencionar que «tomé la decisión después de que se viralizó el reel».