El desgarrador testimonio de madre de enfermera fallecida en avioneta: «Lo último que me dijo fue…»

La tarde de este jueves se confirmó el hallazgo de la avioneta ambulancia desaparecida desde la jornada del miércoles, y que lamentablemente capotó, terminando estrellada en un sector rural de Curacaví, lo que entorpeció su búsqueda.

Es en este contexto que, se reveló que, ninguna de las seis personas que iban a bordo sobrevivió. Y una de las víctimas fatales la identificaron como Diana Niño, enfermera oriunda de Iquique, que viajó con un paciente hasta Santiago y luego se esperaba que volviera al norte con otro en horas de la madrugada.

Frente a esto, es que Angélica Saavedra, madre de la única mujer que iba en la avioneta, dio un crudo testimonio sobre la última conversación que tuvo con su hija previo al fatal accidente.

Madre de víctima de avioneta accidentada rompe el silencio

Para comenzar, aseguró que Diana «estaba contenta porque estaba en Santiago. Lo que pasa es que nosotros somos de Santiago, entonces me decía ‘mamá, estoy acá’. Estaba muy bien, estaba contenta».

De acuerdo a lo consignado por CHV Noticias, señaló que «la última llamada que me hizo fue antes de salir y ahí no supe más. Lo último que me dijo fue: ‘mamita, acuéstate, nomás, voy a llegar como en la madrugada porque tengo que ir a dejar el paciente a Arica y en llegar a Iquique se va a hacer súper tarde’».

Por último y con evidente emoción, la mujer aprovechó de hacer un cuestionamiento a quienes dejaron partir el viaje donde iba su hija. «Hay vuelos que se atrasan por mal clima, y ¿por qué a ellos los dejaron salir?».

