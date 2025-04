Palabra de Honor adelanta renuncia de polémica participante: «Tengo que operarme sí o sí»

La noche de lunes, se estrena un nuevo capítulo de Palabra de Honor, durante el cual, una de las reclutas más polémicas tendrá que darles una triste noticia a sus compañeros.

Esto porque Fanny Cuevas, quien quedó usando muletas tras una fuerte lesión en su rodilla, irá al doctor para saber qué debe hacer. Y este le comunicará que ya no podrá seguir en la competencia.

Llorando, la chica reality será consolada por sus amigos. «Me voy a tener que ir ahora, mi rodilla no da más, está a punto de romperse por completo. Tengo que operarme sí o sí, es una lesión en el ligamento interior. No me quería ir», se lamentará.

«Es lo mejor. Quédate tranquila, tu paso por aquí no va a pasar inadvertido», le contestará Andrés Caniulef.

La salida de Fanny Cuevas de Palabra de Honor

Luego Fanny Cuevas les contará a los demás participantes de Palabra de Honor la verdad y les dedicará palabras. «Me encantó conocerlos a cada uno de ustedes, los quiero. Lo pasé muy bien dentro de la competencia y lamento no poder llegar a la final. Quizás en un próximo reality puedo volver. Sé que las cosas pasan por algo y desde afuera los voy a apoyar».

Asimismo, Cuevas aprovechará de disculparse con Faloon Larraguibel. «Gracias por todo, eres una gran mujer. Lo destaco porque me equivoqué contigo en algún momento. De corazón lo siento. Ojalá tú y Rai representen a Chile en la final», le dirá a la ex Yingo, quien aceptará sus disculpas.

Mientras tanto todos se despiden, Gala Caldirola, Fernanda Figueroa y Yuli Cagna preferirán no hacerlo. «Sería muy falso ir a decirle algo. No me nace, no puedo», sostendrá la argentina. «Todos le dimos la oportunidad y prefiero recibir abrazos sinceros», agregará la española.