Importante artista nacional terminó en la clínica por problema de salud: «Empujé más de lo que debía»

Durante las últimas horas, un importante artista nacional dejó más que preocupados a sus seguidores en redes sociales, luego de dar a conocer que sufrió un inesperado problema de salud, que lo dejó internado en la clínica.

Estamos hablando de Raúl Peralta, quien se lesionó una de sus rodillas, lo que no le permite caminar con normalidad y que incluso lo tuvo con silla de ruedas en el recinto médico.

Según lo consignado por Página 7, el bailarín subió a sus historias, una fotografía en la que se ven una serie de jeringas. «Gracias a Dios no tengo nada roto, ni tampoco tengo que operarme. Se me colapsó la rodilla por una sobrecarga. Venía con molestias y la empujé más de lo que debía y se llenó de todo ese líquido que ven ahí», escribió.

«Ya está más deshinchada y con más movilidad. Nada que no me haya pasado antes, es parte del alto rendimiento y de lo que nos toca vivir», agregó Raúl Peralta. Junto con mencionar que «Ahora solo (estoy) contando los días para volver a volar como me gusta».

Una actualización del estado de salud de Raúl Peralta

Es en este contexto que, durante la jornada de este martes, el ex de Lisandra Silva compartió nuevos registros a Instagram, en los que da cuenta que ya comenzó con el proceso de rehabilitación para recuperar la movilidad.

«Esto fue el finde. Estaba creando para un proyecto y la rodilla venía molestándome, pero estaba con la musa tan elevada que no paré nunca y la exigí más de lo que debí hacerlo», indicó en el video.

Además de señalar que «hay días buenos y otros no tanto, pero lo importante es aprender y vivir las altas y bajas con la misma fe, la misma pasión y la misma disciplina».