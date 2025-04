Filtran impactante video del momento en que asesinan a joven en la Alameda

Este miércoles, se conoció el terrible asesinato de un chileno de 21 años en plena Alameda, a la salida de un café en Estación Central. El joven se encontraba junto a su polola y murió luego de recibir un disparo en la cabeza, según las primeras indagaciones.

El crimen ocurrió cerca de las 03:20 horas de la madrugada, al mismo tiempo que al interior del recinto ocurría un asalto. Junto con esto, las policías investigan una posible riña como el detonante del caso.

Viralizan video del asesinato de joven en la Alameda

Tras conocerse el asesinato, es que la polola del joven, que se encontraba junto a él en el momento de su muerte, dio su versión de los hechos a los medios. «Nosotros estábamos adentro y salimos. La otra pareja, que andaba con nosotros, tenía problemas con los venezolanos y con el administrador del café».

«De ahí ellos salen y empiezan a disparar para todos lados. Yo cruzo para el frente y mi pololo me llama y se me cae en mis brazos. No teníamos nada que ver ni los conocemos, no sé nada de ellos», continuó la joven.

Entre lágrimas, relató que «cuando me apuntaron con la pistola, me dijeron ‘somos del Tren de Aragua, le tenemos mala a los chilenos cul…’. Creo que mi pololo recibió dos balazos, no sé cómo».

Por último, aseguró que se trató de un crimen de «odio», pues «nosotros ya habíamos salido del café, solo fuimos a tomarnos una cerveza».

Es en este contexto que, horas después del asesinato del joven en la Alameda, es que desde el matinal Mucho Gusto tuvieron acceso a un video del momento exacto en el que lo matan y que transmitieron en el programa.

¡Atención! Estas son imágenes sensibles que no son aptas para todo público.