«Él no estaba en una avalancha»: El crudo relato de la familia de niño muerto en estadio Monumental

Ya han pasado casi dos semanas desde la tragedia que marcó la previa del fallido partido de Colo Colo contra Fortaleza por la Copa Libertadores, que terminó con la muerte de dos jóvenes a las afueras del estadio Monumental.

Una de las primeras teorías que se presentó durante la investigación, es que Mylan Liempi, menor de 12 años que falleció, habría participado de la avalancha de personas que intentó ingresar hasta el recinto sin un ticket.

De acuerdo a esta versión, es que el niño habría quedado en una reja la que le cayó encima, y lo aplastó un carro policial, que finalmente le causó la muerte.

Familia de niño fallecido en estadio Monumental lo defiende

Es en este contexto que, Samantha Astudillo, cuñada del pequeño y vocera de la familia, conversó con CHV Noticias, donde descartó por completo la versión oficial de Carabineros. «Él no estaba arriba de una reja, él no estaba tratando de pasarse, a él lo atropellaron».

Siguiendo por esta línea, la joven agregó que «él se fue en la micro con sus amigos y primos y cuando llegaron a ese lugar se encontraron con un grupo de gente corriendo de Carabineros. Ahí fue el último momento en que sus acompañantes tuvieron contacto con él, les llegó gas pimienta y la gente se dispersó».

«Los amigos y primos nos decían que no lo podían encontrar, habían dicho que a los menores los habían llevado a la 18° Comisaría, pero luego fue descartado. Después, en la noche, tipo 10 o 10 y media, una carabinera nos preguntó si él estaba con un pantalón de Batman. Ahí les dice a los padres que había un menor lesionado en la clínica Bupa», continuó.

El crudo relato de su cuñada

Tras esto, es que la mujer afirmó, tras insistir por un largo tiempo, lograron acceder donde estaba el cuerpo y de inmediato supo que era él. «Lo reconocí desde el primer minuto que vi su bracito. Él estaba totalmente lesionado, su carita y su bracito… No tenemos certeza de nada, porque si esto fue un accidente, por qué lo escondieron tanto, por qué la prensa sabía y la familia no, que el Mylan había muerto».

«Él debe haber ido corriendo con gas pimienta en los ojos, eso nos dijeron, y no sabía hacia dónde iba. Eso a mí me explica por qué chocó con Martina (la otra víctima fatal) y se cayeron juntos, pero él no estaba arriba de una reja tratando de pasarse, a él lo atropellaron», mencionó.

Por último, afirmó que «él no estaba en una avalancha, él estaba esperando a su amigo (discapacitado) para hacer ingreso al estadio».