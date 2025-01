Así reaccionó Botota Fox al ser vetada por Naya Fácil de la Gala del Pueblo: «Por mi parte…»

No cabe duda que la noticia farandulera de los últimos días es la «Gala del Pueblo» que organiza Naya Fácil y que ya confirmó a sus primeros invitados del mundo de la televisión y las redes sociales.

Hay que recordar que este evento nació a raíz de que la influencer no recibiera su invitación para la gala del Festival de Viña, esto pese a que el 2024 la eligieron como reina del certamen.

Es en este contexto que, Naya Fácil conversó con Luis Mateucci en el react de ‘Palabra de Honor’, donde reveló que invitó a muchas celebridades, pero que solamente decidió excluir a una de la velada, programada para el 21 de febrero.

Se trata ni más ni menos que de Botota Fox, afirmando que «no, la Botota no está invitada a la gala… está todo el mundo invitado, menos la Botota».

Frente a los motivos de su decisión de vetar a la figura de Canal 13, señaló que es porque «no he recibido las disculpas, me arrebataron el celular en vivo y en directo el día en que yo salí reina, permitir ese tipo de humillaciones, no».

Hay que recordar que Naya Fácil y Botota Fox vivieron un tenso momento cuando la joven participó del programa online de Pamela Díaz tras ser elegida reina del Festival de Viña. Tras lo cual se dijeron de todo.

¿Qué dijo Botota Fox de su veto de la Gala del Pueblo?

Es en este contexto que, desde Infama se comunicaron con la transformista para consultarle por esta situación. Frente a lo cual no dudó en responder claramente.

«Que le vaya bien y disfrute. No son tiempos de andar con mala onda. No cambia nada si estoy o no. Por mi parte todo bien», afirmó al medio de farándula.

Hay que mencionar que Botota Fox ya había reaccionado al comentario de Naya Fácil, escribiendo en sus redes sociales que «y yo que estaba pensando en mi vestido, ¡qué le vaya bien a la chiquilla! A estas alturas ya no me caliento la cabeza. Pura buena onda».