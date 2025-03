Pesar por muerte de histórica figura del deporte nacional: Fue internado de urgencia

En horas de la tarde de este miércoles 19 de marzo, se dio a conocer la muerte de un histórico del fútbol nacional, quien estaba atravesando por un complicado estado de salud.

Se trata de Hernán ‘Clavito’ Godoy, reconocido exfutbolista y entrenador chileno, con más de cuatro décadas de experiencia y que lamentablemente perdió la vida a los 83 años.

La triste noticia de su muerte, la informó la familia de Luis Faúndez, gerente general de Santiago Morning, equipo de fútbol que el ex deportista dirigió en cuatro oportunidades (2002-03, 2011, 2013-14 y 2016-17) y que hace unos días comenzó con una colecta para ayudar a su tratamiento médico.

Hay que mencionar que, en febrero, Clavito Godoy debió ser internado de urgencia en el Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz Insunza de La Florida. En aquella ocasión, su hijo explicó que lo diagnosticaron con un hepatocarcinoma metastásico, un tipo de cáncer hepático avanzado.

Al poco tiempo de su hospitalización, el entrenador conversó con La Hora, donde señaló que «me he sentido muy mal, no sé, he andado sin apetito, no quería comer nada, un poco depresivo». Junto con agregar que «Acá estoy luchando (…), lo primero que vieron fue una mancha grande en el hígado».

«Le gané varias veces al descenso, ¿cómo no le voy a ganar a esto?», aseguró en ese momento. Siguiendo por esta línea, Clavito Godoy afirmó: «Hay que pensar en positivo, pero claramente ya tengo 83 años y todo cuesta un poco más».

La extensa carrera de Clavito Godoy

De acuerdo a lo consignado por Radio ADN, durante su carrera como futbolista, defendió a equipos como Deportes La Serena, Santiago Wanderers, Palestino, Audax Italiano, Magallanes y Trasandino.

Mientras que como técnico, estuvo a cargo de Audax Italiano, Naval, Trasandino, Ñublense, San Luis, Deportes Concepción, Fernández Vial, Regional Atacama, Puerto Montt, San Marcos, Deportes Antofagasta, Santiago Wanderers, Linares, Melipilla, Santa Cruz, San Felipe, Deportes Iquique, San Antonio Unido y Santiago Morning.