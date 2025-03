Patricia Maldonado justifica a Raquel Argandoña tras filtrar embarazo de Melina Noto

Patricia Maldonado no tuvo pelos en la lengua para salir en defensa de «La Quintrala», tras que esta revelara que Pangal Andrade y Melina Noto serían padres.

Cabe recordar que durante esta semana, en un capítulo de «Tal Cual», la animadora Raquel Argandoña, confirmó la información sobre su ex yerno, antes de que la pareja tuviera la oportunidad de contarle a sus cercanos.

Luego de que Raquel hiciera público su embarazo, Meli Noto dio su duro descargo a través de una historia de Instagram, la cual borró a los pocos minutos.

El pasado martes, en el programa «Hay que Decirlo», hablaron sobre el tema y se contactaron con Patricia Maldonado.

La respuesta de Maldonado frente a la polémica por Pangal Andrade y Meli Noto

«Tengo 74 años, Raquel 67. Cada una es dueña de decir lo que estime conveniente«, comenzó diciendo Patricia Maldonado.

«Yo sí soy testigo de eso (que filtró), porque estaba ahí en el panel. Raquel dijo súper emocionada ‘sabes qué, Pangal, va a ser papá'», agregó la panelista de «Tal Cual».

Luego, Maldonado relató que Argandoña le reveló la noticia en la reunión de pauta del espacio.

«Lo que pasa es que llegó súper emocionada, me dijo: ‘Estoy súper conmovida, de verdad que estoy súper contenta de que Pangal vaya a ser papá. Lo conozco tanto, por tanto tiempo…’. Eso fue todo. Y después lo dijo al aire», continuó Patricia en defensa de su amiga.

«Entonces, no entiendo mucho este cahuín que hay, te lo digo de corazón», admitió.

Luego, Ignacio Gutiérrez, agregó que la polémica se formó porque reveló el embarazo cuando aún ni la madre lo anunciaba.

Luego, fue Pamela Díaz quien fue más tajante con el tema. «Tu amiga Raquel dijo que alguien estaba embarazada cuando esa persona no lo había dicho. Entonces, me parece un poco desubicada… así que no defiendas lo indefendible».

«Es que no me meto… no me meto en lo que no me interesa», le contestó Patricia.

«Para mí, Pangal y la señorita, que no conozco, no es mi problema. No tengo por qué opinar respecto a algo, no me interesa», insistió Patricia Maldonado.

«Estábamos en reunión en la mañana y salió la conversación (…) Dijo ‘estoy contenta, es un buen cabro, bla bla bla’. Eso fue todo», concluyó la animadora.