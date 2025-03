Participantes de Palabra de Honor protagonizan tensa discusión: «¡Qué poco hombre!»

Este lunes se emitió un nuevo capítulo de Palabra de Honor, durante el cual se vivió la votación para elegir a la dupla que va al duelo de eliminación. Siendo en esta ocasión Javiera Belén la que recibió la mayoría de los votos.

Y el que comenzó con la oleada de votos fue Fabio Agostini. «Me pareció infantil lo que has hecho. Supuestamente, los dos teníamos el mismo interés, a menos que tú hayas estado jugando conmigo y mintiéndome. Desde que nos cambiaron de dupla me empezaste a atacar por todos lados, y yo jamás te he atacado a ti».

La tensa discusión en Palabra de Honor

Javiera se defendió. «Yo no te he tratado de cortejar a ti, no sabes lo que siento, nunca dije que me gustabas, solo que me llamabas la atención. Quizás lo que tú sentías no es lo mismo que yo, y no sé por qué te molesta tanto eso», le dijo.

Junto con lo que agregó: «Tú y yo no tenemos nada, así que ella puede llegar a cortejarte a ti, y todos felices. Pero si dices que me andas cortejando y te pones a echarle crema en el poto y masajeando a otras, no voy a estar conociendo a un chico que hace eso, eso no me gusta».

Entonces Fabio contraatacó irónicamente. «¿Te incomoda que le puse crema a una chica y que le di un beso a otra, pero no tenemos nada? No me quiero ni imaginar cómo sería si tuviéramos algo. Lo que pasó fue que te picaste por esta chica nueva que llegó, súper guapa», le dijo en referencia a Samantha.

«¡Qué idiota! ¡Qué poco hombre! Calma el ego», le lanzó al español Javiera, quien junto a Reina se convirtieron en la tercera dupla nominada de la semana en Palabra de Honor.

Luego, conversando primero con Jhonatan y luego con Reina, Fabio se quejó de Javi.

«Tengo 34 años y he estado con miles de mujeres, he tenido miles de rechazos. No estoy para aguantar estas h…, soy un hombre, no un niño. No estoy para cambiar pañales, ella sabrá lo que está bien o no. Puede ser muy bonita, pero una persona que se porta así conmigo, paso página», afirmó el español.