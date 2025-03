En la jornada del viernes, se estrenó un nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde Botota Fox, quien fue una de las invitadas, reveló detalles de su pasado como trabajadora sexual.

La comediante partió diciendo que: «Los recuerdos míos de los tiempos en los que trabajé en la calle, es haber sido una persona super cuidadosa, siempre me cuidé en el ámbito sexual. No tomaba, yo creo que eso fue lo más importante».

El pasado de Botota Fox

Asimismo, mientras hablaba con Diana Bolocco, contó que la muerte de su madre fue el gatillante para salir a trabajar a las calles.

«La primera vez que salí vestida de mujer con la ropa de mi hermana, a dar una vuelta a las 4 de la mañana», señaló.

En esa línea, confesó que ese día ganó veinte mil pesos y «eso fue lo que gatilló que al otro día yo dijera voy a salir de nuevo. Porque ya tenía 20 mil pesos que me alcanzaba para al otro día comprar pan».

Sin embargo, Botota Fox no tiene gratos recuerdos de esa experiencia de su vida. «Lo veo como un momento de debilidad hacia mi persona, a mi autoestima, porque cuando uno está en la calle pierde su dignidad. El hecho de estar parada (…) Yo siento que perdí mi dignidad», indicó, según consignó FMDOS.

Para cerrar, la comediante habló sobre su trabajo diurno haciendo aseo, y lo duro que fue esa etapa de su vida. «Yo ganaba 90 mil pesos mensuales, y no me alcanzaba para el arriendo. Yo pagaba 50 mil pesos de arriendo, estaban mis cinco hermanas además, y yo las ayudaba a que no les faltara para comer», concluyó.

También puedes leer en Radio Corazón: Myriam Hernández bromeó con Gabriel Boric en acto de conmemoración en el Día de la Mujer: «Gabito…»