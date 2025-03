La radical decisión de Faloon Larraguibel en medio de demanda en su contra

En los últimos días, Faloon Larraguibel se ha visto en el centro de la polémica, luego de que se diera a conocer que su ex cuñado, hermano de Jean Paul Pineda, presentara una demanda en su contra.

De acuerdo a la información que se reveló, el sujeto pidió que la comunicadora junto a sus tres hijos abandonen el departamento en el que viven, dentro de los próximos 10 días. Frente a esto, argumentó que él es el dueño del inmueble y que no existe un contrato formal.

«Desde la fecha de otorgamiento de la escritura, la propiedad se encuentra siendo ocupada por la demandada, por mera tolerancia y sin que haya existido contrato o justo título que avale su ocupación», se señala en el escrito judicial que reveló el programa Que te lo Digo.

Según lo consignado por La Cuarta, la abogada defensora de Faloon Larraguibel, argumentó que Jean Paul Pineda no paga la pensión alimenticia de sus retoños.

«Entonces, imagínate, no ha aportado nada por alimento, y en este departamento donde está Faloon se paga un dividendo, nosotros no sabemos en qué está ese pago, ella me dice que lo más probable es que esté impago, por ende, no está aportando para el dividendo, ni la alimentación, ni el lugar para mantener a los hijos», afirmó en el programa de Zona Latina.

La llamativa decisión de Faloon Larraguibel

Frente a toda esta situación, es que Faloon Larraguibel tomó una curiosa decisión para alejarse de todo este problema. Por lo que eligió un radical cambio de look.

Resulta que la chica reality se cortó el pelo y se hizo una chasquilla. Junto con esto quiso cambiar el tono de su cabello, eligiendo un tono mucho más rubio. Así que para mostrar este cambio, lo subió a sus historias de Instagram