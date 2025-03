Homicidio de ciudadano francés en Chicureo: Decretan prisión preventiva para adulto e internación para tres menores

El Juzgado de Garantía de Colina decretó prisión preventiva para el adulto involucrado en el homicidio del ciudadano francés Dimitri Weiler. El pasado 28 de febrero en Chicureo, y la internación provisoria para los otros tres menores de edad involucrados.

En la audiencia, el Ministerio Público pudo presentar evidencia clave en el caso. Donde se incluían los objetos que utilizaron los antisociales el día que ocurrió el homicidio.

Los antecedentes datan que la víctima se resistió al asalto, motivo que desencadenó que los asaltantes lo apuñalaran en múltiples ocasiones.

Antisocial es dejado en libertad

Dejaron a un quinto detenido en estado de libertad. Ya que no encontraron pruebas suficientes para vincularlo con el caso.

La falta de reconocimiento por parte de las víctimas y la ausencia de su celular en la georreferenciación del sitio del suceso fueron determinantes para su liberación.

Cabe destacar que el tribunal, estableció un plazo de 120 días para continuar con la investigación. En dicho periodo se espera juntar pruebas suficientes, para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Declaraciones de Fiscalía

El fiscal Gonzalo Álvarez, jefe de la Fiscalía de Chacabuco, explicó «De acuerdo a las diligencias investigativas que se realizaron, de alguna forma no se logró vincular, no fue reconocido por las víctimas, no fue georreferenciado su equipo celular en la comuna de Colina», refiriéndose al quinto involucrado.

«Respecto a los menores de 18 años no procede la prisión preventiva, más se encuentra este símil que es la internación provisoria que es en un recinto distinto a un recinto penitenciario», agregó el fiscal Álvarez.

El adulto, una vez que se termine la investigación, arriesga una pena desde los 15 años y un día, y un tope máximo de 10 años en el caso de los menores.

Reconocido ciudadano francés

Cabe recordar que Dimitri Weiler, era el presidente de la Unión de Franceses de Chile (UFC). Quien incluso estuvo con Emmanuel Macron cuando vino al país.