Rafael Araneda se refiere a los nuevos desafíos de cara a una nueva edición del Festival de Viña

Este domingo, Rafael Araneda vuelve a subirse a la Quinta Vergara, por novena vez en su carrera. Tiene la dicha de estar detrás de Antonio Vodanovic como el animador que más veces ha presentado el Festival de Viña.

Después de siete años, el connotado animador estará a cargo de la conducción junto a Karen Doggenweiler. Respecto a esta vuelta, comentó lo siguiente. “Es un honor, un privilegio, un regalo que me da la vida profesional”.

Cabe destacar que el Rafa estuvo conduciendo este certamen desde 2011 hasta 2018, cuando estaba a cargo de CHV.

El animador, que esta vez trabajará con Mega, detalló en esta entrevista a La Cuarta, como es su preparación para este evento.

“Son horas de lecturas de biografías de los artistas y reuniones on line con el equipo. En las semanas que estuve en Chile puede ensayar con Paola Volpato y Tita Ureta; además de leer libretos con Karen (Doggenweiler). Es una rutina que me permite estar seguro y subir el grado de certezas”, explicó el rostro.

Nuevos desafíos

Rafael Araneda fue consultado sobre sus expectativas y desafíos para esta edición número 64 del Festival de Viña del Mar.

El desafío “es hacer lo mejor posible mi trabajo… es ser la mejor versión de mí y no de otro”. “Me autoimpongo desafíos que van por el lado de hacerlo cada vez mejor”, reconoció.

Además, agregó que “trato de dar confianza y no problemas a los equipos. En todos mis trabajos soy súper riguroso. Me gusta conocer cada uno de los componentes que dan vida a una transmisión monumental como es el Festival. Esto porque la prensa -muchas veces- requiere que conteste por áreas que no siempre me corresponden”.

Explicó que siempre intenta estar listo para enfrentar cualquier percance y salir adelante ante cualquier inconveniente que pase frente a las cámaras.

“Ahí se le echa mano al oficio y la improvisación. La técnica es estar preparado lo mejor posible para ciertos momentos donde todo puede fallar. Siempre, eso sí, hay que tener una cartita bajo la manga”.

Por último, explicó lo importante que es esta edición del evento que se vive en la Ciudad Jardín.

“Este año el Festival cumple 64 ediciones. Toda una vida. Han desfilado los artistas más importantes. Muchos de ellos ponen en sus currículos que tal año estuvieron en el Festival. Eso me llena de orgullo porque es una fiesta chilena que congrega la atención de todos; es un punto de encuentro, una cita imperdible del verano”, aseguró el animador.