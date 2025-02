Pareja de Pablo Herrera desveló aviso que le hicieron de Pamela Jiles: «Es una mier… de persona»

Karoll Román esta semana ha soltado hartas primicias después de la participación de su pareja en el estelar de CHV, Primer Plano.

Dio a conocer muchas situaciones que pasaron detrás de cámara, desde problemas con JC Rodríguez, hasta los panelistas.

Este jueves, en el espacio Que te lo Digo, disparó contra Pamela Jiles. Ofreció detalles que tuvo tras bambalinas con el opinólogo, Vasco Moulian.

“‘Karol, lo que pasa es que a Pablo en Primer Plano se lo van a rajar’. Con esas palabras”, le adelantó el actor a Román, según contó ella en el espacio farandulero. “Y entre cosas que me dice, la que más va a rajar a Pablo es Pamela Jiles, porque esa es una mier… de persona, así que ten mucho cuidado”, fue lo que le dijo Vasco.

También apuntó contra Renata Bravo

Tuvo palabras para Renata Bravo, que era considerada como una amiga de ella y del polémico cantante.

Según lo dicho por Román, la comediante se habría alejado de la pareja, tras los dichos de Pablo Herrera sobre la comunidad haitiana. Además, recordó una crítica que le realizó en Plan Perfecto, de CHV.

“Tú fuiste una de las mujeres que me desprestigió, cuando todos se estaban burlando porque yo supuestamente soy una coach. Entonces, yo a ti, Renata Bravo, te di mucho trabajo desde el 2017 hacia adelante. Y por los dichos de Pablo Herrera, desde marzo de 2024, tú nunca más me volviste a hablar, siendo que yo no soy responsable de las palabras de Pablo, porque él se puede defender muy bien solo”, expresó.

Para concluir su participación en este programa, dijo que “yo estoy acá para poder defenderme. Y si hablamos de maltrato y si tú quieres desprestigiar a Pablo, el día de mañana yo creo que vamos a tener una conversación Renata Bravo. Porque si hablamos de maltrato laboral, yo creo que estamos bastante equivocados”.