Naya Fácil aclara qué pasará con el dinero donado tras cancelar la Gala del Pueblo: «Me tomaría mucho tiempo»

Sin duda que la polémica farandulera del fin de semana resultó ser la polémica cancelación de la Gala del Pueblo, a tan solo unas horas de que Naya Fácil le pidiera dinero a sus seguidores para financiar el evento.

Es en este contexto que, muchos se empezaron a preguntar sobre qué haría con los más de 10 millones de pesos que recibió. Por lo mismo, es que en un contacto con Primer Plano, la influencer explicó que ya está trabajando en una forma para hacer la devolución.

¿Cómo devolverá Naya Fácil el dinero de sus seguidores?

«La lucatón es un tema que jamás debí hacer. Hoy día llamé a la ejecutiva del banco. Mañana van a ver alguna posibilidad de un reembolso automático, ya que son más de 4.500 depósitos. Opté por esa opción al final, porque mucha gente no estaba de acuerdo que fuera a donación. Así que tomé esa opción», comenzó explicando en el programa de CHV.

Siguiendo por esta línea, Naya Fácil agregó que «estoy viendo la manera de hacerlo automáticamente, porque no puedo hacerlo manual. Me tomaría mucho tiempo. Estoy viendo la opción de hacerlo lo más rápido posible».

Polémica por la donación

Por otro lado, hay que comentar que, a través de Instagram, la chiquilla explicó el particular motivo por el que no quiso donar el dinero a Fernando Jara, hombre que necesita reunir $3.500 millones para cubrir el medicamento de su hijo y que la llenó de críticas.

«Si yo no ayudé al papá de Dante es porque cuando me enviaron la campaña que él estaba realizando iba a escribirle al dm para brindarle apoyo y lo primero que me encontré en el dm son mensajes tirándome mierd…», aseguró Naya Fácil.

Junto con agregar que «así que decidí omitir la ayuda, y quedarme callada con ese tema, hasta ahora, si lo voy hablar que sea con pruebas, acá adjunto pantallazo porque a mí me gusta hablar con boucher (sic)».

Se debe señalar que este mensaje sería del 2021 y en plena época de pandemia. «Quédate por allá nomás. Te trai (sic) todos los virus para Chile».