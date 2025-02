Modelo de OnlyFans muere tras caer de un balcón durante encuentro íntimo con dos hombres

La trágica y enigmática muerte de la joven brasileña Anna Beatriz Pereira Alves, quien era ampliamente conocida en redes sociales bajo el nombre de Anna Polly, ha generado una gran conmoción en Only Fans y el mundo digital.

Su inesperado fallecimiento ha desatado una ola de especulaciones y teorías entre sus seguidores, mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias que rodearon este impactante suceso, que ha sacudido a la comunidad de creadores de contenido en plataformas para adultos y redes sociales.

Señalar que el fallecimiento de Anna ocurrió el pasado 23 de enero.

¿Cómo sucedió el accidente?

Una actriz de OnlyFans cayó al vacío en un hotel cerca de Río de Janeiro, en Brasil. La mujer, tenía 27 años y, según la policía, al momento de caer se encontraba en un hotel grabando un trío sexual con dos hombres.

Encontraron su cuerpo en los jardines del hotel, lo que indica que la modelo habría caído desde el balcón.

La policía describió el caso como complejo debido a que los dos hombres involucrados, dieron declaraciones distintas.

«Estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido. Es un caso complejo y no descartamos ninguna posibilidad, desde un accidente hasta un posible crimen», agregaron.

Dudas sobre su muerte

La policía brasileña investiga el trágico fallecimiento de la modelo de Only Fans, pero los hombres involucrados no fueron detenidos debido a versiones contradictorias del hecho. Los agentes analizan cámaras de seguridad e interrogan a testigos del hotel. Aún no se han revelado los resultados de la autopsia, por lo que se desconoce si había sustancias en su cuerpo o signos de agresión previa.

Cabe destacar que los hechos sucedieron en el hotel Mont Blanc Apart Hotel de Río de Janeiro, según indica el medio The Sun.

Declaraciones del novio

Según consignó el medio The Mirror, el novio de la modelo lamenta profundamente lo sucedido.

«Toda la información sobre el caso ya está en manos de la policía y están investigando (…) Si alguien tiene la culpa, pagará y se encontrará al culpable. Ella murió en la caída. No hubo tiempo para salvarla», comentó.