«Me dejaron como las hue…»: Pablo Herrera se molesta y enfrenta a Primer Plano en vivo

Visiblemente molesto, el artista hizo notar su incomodidad, dejando en claro que consideraba injusta la distribución del espacio dentro del programa.

«Yo no sé por donde voy a partir, porque la encerrona que me hicieron con la presentación, que me dejaron como las hue… Pero estoy acostumbrado, sin filtro aprendí, así que démosle no más» expresó el cantante.

«Estoy acostumbrado, cuando me muestran qué me va como la raja, que no toco en ningún lado, que soy machista y aluden a que odio a la comunidad haitiana», agregó.

«Claramente, está editado de una manera para hacerme quedar como la raja, y estoy acostumbrado, no me importa, yo pecho a las balas», sentenció.

«Por lo menos yo soy de una línea, una palabra. No hablo con dos discursos» concluyó Herrera, refiriéndose a la entrevista que tuvo sobre la diputada Maite Orsini.