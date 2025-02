Humorista venezolana sale en defensa de George Harris tras su paso por el Festival de Viña: «A los carajos no se les entiende una mier…”

Las repercusiones por la polémica presentación de George Harris no han parado, esta vez se viralizó la rutina de una comediante venezolana que “hizo pebre” a los chilenos.

Para partir su defensa a su compatriota declaró lo siguiente:

“Todo el tema con George Harris en Viña del Mar. Estoy muy molesta con los chilenos, pero no por lo que le hicieron a él. Estoy molesta con los chilenos porque ellos hicieron que en mi mente se sembrara una creencia que yo jamás creí tener. Y es la posibilidad de que ahora Perú es mejor destino que Chile”.

La joven comediante no se quedó ahí y agregó: “Mira, yo jamás consideré que Perú iba a ser mejor que cualquier otra opción que me pusieran delante, pero vivo ahora con el miedo de que llegue un carajo, así de la nada, diciendo ‘hey, rápido, vas a emigrar, pero tienes que escoger Chile o Perú’, y yo no, la pinga, me voy para Perú”.

El ataque a Chile

Posteriormente, la joven comediante se fue con todo contra los chilenos, declarando lo siguiente:

“Los chilenos no saber hablar. ¿Ustedes han hablado o han escuchado hablar chileno? A los carajos no se les entiende una mier… Ellos hablan bien y tú no sabes que están diciendo. Eso sí, cuando se trata de la palabra ‘veneco’, la pronuncian perfecto”.

“Yo creo que ellos, si pusieran el mismo empeño en otras palabras de pronto hubiesen logrado grandes cosas, capaz que todavía tendrían las tierras que Argentina les quitó”, siguió.

Para concluir sus descargos contra los chilenos, aseguró: “Si yo hubiese sido George Harris en el Festival de Viña del Mar, hubiera tenido una entrada diferente, hubiese entrado normal, pero con un bolso de Rappi encima”.

Continuó el remate con que “me paro en la mitad de la tarima, me quito el bolso y hago que voy a sacar un pedido y es el Grammy que Rawayama le ganó a Mon Laferte”.

Presionando este enlace puedes ver esta polémica rutina.