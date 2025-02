Filtran preocupación de cercanos al Negro Piñera previo a su hospitalización: «No quiere parar»

En los últimos días, Miguel «Negro» Piñera generó gran preocupación entre el público, luego de que se revelara que se encuentra internado en la UCI de la clínica de Temuco, a la que fue trasladado tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios en el hospital de Villarrica.

Frente a esta situación, es que una persona «muy cercana» al músico, se contactó con Julio César Rodríguez durante la emisión de ‘Contigo en la Mañana’, para relatar sobre la preocupación de su círculo íntimo por cómo ha estado llevando el diagnóstico de leucemia aguda que le hicieron en diciembre pasado.

«Hay que hacer algo más coordinado y organizado para parar al Negro, porque es más porfiado que la… Y sí, está solo en el depa. Podrían y podríamos quizás hacer algo que lo pudiera retener un poco más», comenzó leyendo el animador.

Siguiendo por esta línea, la persona aseguró que el Negro Piñera «está solo, solo en el depa. Creo que hay que ponerle más ojo. No quiere parar, no hay caso, no se le puede debatir. Todo bien con la familia, pero yo creo que hay que ponerle gente. Y sí, tiene prohibido tomar».

Junto con esto, la fuente de Julio César Rodríguez, mencionó que su participación en la Gala del Festival de Viña 2025 lo dejó agotado por todo el estrés que significó. Además de afirmar que no quiso trasladarse fuera de Chile a seguir tratamiento, pues «no quiere morir lejos».

El estado actual de Negro Piñera

De acuerdo al último parte médico entregado por la clínica Alemana de Temuco, Negro Piñera «continúa en estado crítico, estable dentro de su gravedad, conectado a ventilación mecánica y bajo sedación. Mantiene medidas de soporte extraordinario, para el manejo del shock séptico que está cursando».

Por otro lado, Cecilia Piñera Morel, sobrina de la figura de televisión, mencionó que «en las últimas horas hemos visto una leve leve mejoría, pero hay que ser prudente con el optimismo porque todavía todo está muy en evolución, y todavía no me atrevería a establecer un pronóstico».