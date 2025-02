Faloon lanzó una impactante confesión sobre su antigua relación: «Mi ex me cagó millones de veces»

Durante una actividad en el reality de Canal 13, Palabra de Honor, Faloon Larraguibel sorprendió una potente confesión respecto a su antigua relación con el ex Colo Colo, Jean Paul Pineda.

Recordemos que este matrimonio duró varios años, donde incluso tuvieron tres hijos. El fin de este vínculo llegó a inicios del año pasado tras la denuncia que hizo la comunicadora por violencia intrafamiliar.

La confesión de Faloon

Explicó que antes de este famoso episodio de violencia, hubo varias infidelidades que la candidata a Reina del Festival de Viña dejó pasar.

En el capítulo emitido este miércoles, Faloon Larraguibel estaba hablando con algunos compañeros sobre la complejidad de los vínculos amorosos.

Josué, participante del programa de TV, confesó haberle sido infiel a Zoe, “Muchísimas veces”, pese a que él estaba enamorado de ella.

Tras la historia de este miembro, Faloon tomó la palabra y lanzó una potente confesión sobre su relación con Pineda.

“Me pasó que mi ex me cagó millones de veces. También era lo mismo porque nos veíamos, nos tocábamos y era como conche… y caí una y otra vez, nos deseábamos mucho… y no se puede salir”, admitió.

Posteriormente, realizó una reflexión sobre esta situación y aconsejó “lo mejor es cortar, adiós no hablo nada más contigo y no te veo más”.

