Esto dijo Tonka Tomicic luego de que acusaran a su equipo de agresión a Laura de la Fuente: «Ellos también fueron víctimas…»

La Gala del Festival de Viña 2025 no solo deslumbró con los impactantes atuendos de los invitados, sino que también estuvo marcada por controversias que han dado mucho de qué hablar.

Uno de los episodios más comentados fue el altercado que involucró al equipo de Tonka Tomicic durante su ingreso al evento. Según los reportes, la entrada de la animadora estuvo rodeada de caos, lo que habría provocado que un miembro de su equipo empujara a Laura de la Fuente. La joven terminó en el suelo y, debido al impacto, rompió en llanto.

Tonka Tomicic responde a las acusaciones

Tras la ola de comentarios y críticas en redes sociales, Tonka Tomicic conversó con el programa «Con Gusto a Viña» para entregar su versión de los hechos.

«Me pidieron por favor que esperara al costado de la alfombra, que no pasara por todo el sector VIP, sino que cuando yo llegara, avisara y que me iban a ir a buscar para pasar a la alfombra roja, algo que yo no pedí ni exigí, sino que lo ofreció amablemente la producción«, explicó la animadora, asegurando que su ingreso al evento fue coordinado previamente

Además, agregó que existía mucha aglomeración. Había mucha gente. Las cámaras del canal, pero había mucho guardia. Con toda tranquilidad, fuimos caminando y pasamos por el pasillo donde están las personas esperando».

Asimismo, reveló que no supo del incidente hasta mucho después. «Es ahí la parte que yo no supe, me enteré un poco ayer, un poco en la mañana, de lo que ocurrió. A Óscar, que es parte de mi equipo, le pegaron, a mi hermana le pusieron el codo en el cuello, los sacaron de ese momento», relató.

Además, no dudo en defender a su equipo de trabajo. «Solamente acotar, mi equipo no golpeó, no empujó, ellos también fueron víctimas de estos empujones, los sacaron y también recibieron patadas«, dijo la animadora.

«Ninguno de nuestro equipo generó un daño hacia ella o hacia alguien al costado. No son personas violentas. Son personas de larga trayectoria, no son violentos, no son divos, es gente trabajadora», cerró Tonka Tomicic.