En medio de incertidumbre: Esta es la reacción de los usuarios a la tibia rutina de Pam-Pam

Pam-Pam está en el escenario de la Quinta Vergara. Sin embargo, luego de un explosivo comienzo, no hay mucha reacción por parte del público.

Por lo mismo, es que en redes sociales los usuarios ya entregan sus pronósticos, donde muchos se muestran nerviosos, tensos, y otros pronostican el despertar del monstruo.

En X, los cibernautas ya se están manifestando respecto al show de la humorista, y acá te dejamos algunas de las reacciones de los usuarios.

me da tanto miedo que pifeen a la pam pam, no la cacho pero no m gusta que pifeen a mujeres, se me revuelve la wata #Viña2025 pic.twitter.com/EFEf08km6t

— ً (@skizbidicrack) March 1, 2025