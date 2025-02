Denisse Campos rompe el silencio después de su día de furia: «Todavía no han escuchado mi versión»

Denisse Campos ha enfrentado días particularmente complicados, ya que recientemente se ha involucrado en una polémica situación.

El pasado martes, la expanelista protagonizó un altercado en un reconocido bar de Viña del Mar. Suceso que rápidamente se convirtió en tema de conversación tanto en redes sociales como en diversos medios de comunicación.

Según sucedió, el incidente habría escalado hasta el punto en que la exmodelo la formalizaron por los delitos de «amenazas simples y daño».

La situación no terminó solamente en el altercado del bar, ya que la presencia de Carabineros fue requerida para controlar el enfrentamiento.

Finalmente, tras ser detenida y trasladada hasta la comisaría correspondiente, Campos enfrentó la formalización ante la justicia, quedando con medidas cautelares mientras avanza la investigación del caso.

Después del incidente, fue su hermana Daniella Campos, quien salió a dar declaraciones al respecto, bajo los dichos de que su hermana estaba «irreconocible» para ella.

Denisse Campos rompe el silencio

Según consignó el medio Las Últimas Noticias (LUN), Denisse contará la verdad de lo ocurrido en el bar viñamarino, el próximo domingo, en un programa de farándula.

Donde solo pudo adelantar «las cosas no son como las están diciendo«.

«Estoy más o menos no más, no quiero que sigan diciendo cosas que no son. Todavía no han escuchado mi versión, las cosas no son como las están diciendo», agregó Denisse.

«Necesito que paren un poquito. Yo soy la agredida, y me han dejado todos como la agresora, yo tengo lesiones, constaté lesiones (…) espero que entiendan que la única lesionada soy yo», señaló.

Finalmente, la hermana Campos señaló que tomará acciones legales «Necesito defenderme de lo que está sucediendo. Yo no tengo problemas de lucas, pero necesito pagar los abogados, porque son varios, varias demandas que voy a poner», concluyó.