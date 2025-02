El notable gesto de Emilia Dides con Faloon Larraguibel previo a su piscinazo: «Siento que es lo correcto…»

Recientemente, Emilia Dides se coronó como Reina de Viña 2025. La ex participante del Miss Universo ganó por votación popular, y fue electa como la nueva embajadora del certamen.

Sin embargo, la votación no estuvo exenta de polémica, ya que Faloon perdió por un voto que estaba en otra urna, lo que causó el enojo de todo su equipo.

En este contexto, en el marco de la coronación, Emilia Dides se refirió a la polémica y realizó un noble gesto.

El noble gesto de Emilia Dides con Faloon Larraguibel

«Ni Faloon ni yo nos merecemos lo que pasó ayer en las votaciones, por ende me gustaría y no sé si es algo legal, me parece lo correcto compartir este triunfo», comenzó diciendo.

Además, agregó que «no es ella contra mí, ni yo contra ella. Faloon hizo sus actividades, ella estuvo presente, ella hizo campaña, ella luchó por este premio y se lo merece tanto como yo».

“Voy a hacer el piscinazo, porque es un sueño para mí, y tengo entendido que ella también quiere hacer un piscinazo, me encantaría estar ahí y darle su corona porque se la merecen», continuó.

Para concluir, agradeció a todos quienes votaron por ella y le dedicó unas palabras a la ex chica Yingo. «Yo feliz, me quedó con este anillo de corazón que representa todos ustedes y quiero que Faloon tenga esa corona porque ella luchó por ella, y yo sé lo que significa no ganar una corona. Y ahora, teniéndola en mi cabeza, siento que es lo correcto, y estoy eternamente agradecida», cerró.

Cabe destacar que el medio La Hora, no estuvo en contra de la propuesta de Emilia Dides, quien compartirá su reinado Faloon Larraguibel.

También puedes leer en Radio Corazón: Así fue el piscinazo de Emilia Dides como Reina de Viña 2025