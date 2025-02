El duro descargo de Faloon Larraguibel tras eliminación de Palabra de Honor: «Horrible, manipulador, déspota»

La noche de este miércoles, se vivió una nueva noche de eliminación en Palabra de Honor, la que terminó con Félix Soumastre abandonado el encierro, luego de que su pareja, Andrés Caniulef eligiera traicionarlo.

«Yo de Félix tengo muy buenas opiniones de gente de afuera. Quiero que se queden con el recuerdo suyo de afuera. Un buen papá siempre es una buena persona, nuestros problemas de adentro son cosas nuestras y tienen que ver con luchas de egos y con esta realidad paralela. Mi molestia con él la vivo aquí adentro, afuera no sé, tendría que conocerlo», sostuvo el periodista.

Por su parte, Félix señaló que «siempre dije que era muy difícil que yo llegara a la final, pero sí quería llegar más lejos. Y mientras haya un miembro de la Familia, la oficina seguirá abierta. Me llevo mucha gente en el fondo de mi corazón, y cuento cada minuto para reencontrarme con mi hija. Lo pasé bien pero lo pensaría dos veces antes de volver a meterme a otro»,

Siguiendo por esta línea, el eliminado nombró a todos sus compañeros de Palabra de Honor, con la excepción de Faloon Larraguibel y Andrés Caniulef, con quien tuvo algunos de los encontrones más fuertes.

«Andrés y yo tenemos diferencias profundas. Siento que se equivocó de forma grosera conmigo y mientras no haga su mea culpa, está difícil llegar a un diálogo. Ya veremos más adelante», manifestó en torno a su dupla.

Faloon Larraguibel arremete con todo en Palabra de Honor

Por su parte, Faloon Larraguibel tampoco quiso ir a despedirse de Félix. «Yo no me despido, no soy cínica. ¡Hasta luego Mari Carmen!», comentó y se fue comentando que está feliz de que se haya ido.

Junto con agregar que «vi la peor versión de él acá, horrible, manipulador, déspota. Y él se mostró tal cual es, una versión que yo no conocía porque lo veía de lunes a viernes. Pero convivir con él es otra cosa».

«Y así se fue el capitán del Titanic, ahogadísimo. Mañana la energía de la casa va a ser otra», afirmó por su parte Andrés Caniulef.