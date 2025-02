Daniella Chávez revela la opinión de su hija sobre su carrera: «Para ella nunca ha sido un tema el que yo sea libre»

Isidora Gutiérrez, la hija de Daniella Chávez, está lista para dar su gran salto a la televisión con su esperado debut en El Fenómeno, el nuevo programa juvenil de Canal 13 que promete revivir el espíritu de Mekano, conquistando a una nueva generación con baile, música y entretención.

La joven, que ha captado la atención en redes sociales por su carisma, formará parte del elenco, donde compartirá con otros jóvenes talentos en una propuesta llena de energía.

Con este proyecto, Isidora busca abrirse camino en la industria y seguir los pasos de su madre en el mundo del espectáculo.

En conversación con FMDOS, Daniella Chávez señaló «Siempre fuimos super cuidadosos con que ella cumpliera la mayoría de edad. Yo comencé ahora a mostrarla hace muy poquito, porque ya sabía que ella iba a salir del colegio, que iba a cumplir 18″.

¿Qué opina su hija sobre su trabajo?

La creadora de contenido para adultos, no dudó en referirse a su trabajo y las críticas que se generan en redes sociales sobre si su hija se ha llegado a sentir avergonzada por el contenido que genera.

«Yo creo que me ayuda mucho, el que además yo haya crecido junto con ella al mismo tiempo… Ella entiende mi trabajo porque, de muy chica, yo siempre fui como explicándole el tema de que a mí me gustaba sacarme fotos y no tener tabú con el cuerpo».

Además, la influencer añadió «Lo entiende súper bien, sobre todo porque van como más de 10 años. Entonces ahora, para ella nunca ha sido como un tema el que yo sea libre. Que me quiero tomar el tipo de fotos que quiera».

«Eso nunca ha sido tema en la casa. Porque ella sabe quién es la mamá y la opinión de la gente. Gente que no nos conoce, no me conoce. No sabe quién soy y ya», concluyó.