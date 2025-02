Critican al director ejecutivo del Festival de Viña por demora en suspender la jornada: «Las autoridades nos fueron pidiendo más tiempo»

El director ejecutivo del Festival de Viña del Mar, Rodrigo Norambuena, en el contexto de una rueda de prensa, explicó los verdaderos motivos tras la demora para suspender la jornada festivalera del pasado martes.

Asegurando que de todas formas ellos sí contaban con las condiciones para llevar a cabo el esperado evento.

Declaraciones de Rodrigo Norambuena

«Las autoridades nos fueron pidiendo cada vez más tiempo para tomar la decisión», confirmó junto a la compañía del director ejecutivo, Daniel Merino.

«Ellos de alguna u otra manera estaban analizando si es que volvía la luz a esta región, y pensaban que si volvía el Festival se podía hacer».

Sin embargo, destacó que «se dieron cuenta de que había mucha gente acá dentro de la Quinta Vergara y salir más tarde podía ser riesgoso, y cuando nosotros les mencionamos que teníamos la posibilidad de esta noche poder realizarla el día sábado, inmediatamente se tomó la determinación de suspenderla».

Ingreso a la Quinta Vergara

Respecto al ingreso de las 8 mil personas las cuales ingresaron al recinto, se refirió «por un tema de seguridad y de comodidad de la gente, debido a que se veía mucha aglomeración en los exteriores, había muchos fans de Morat que venían llegando y Carabineros nos mencionó esto y se consideró que lo más cómodo es que estuvieran dentro de la Quinta Vergara donde hay baños, podían comer, podían estar sentados, más allá de la determinación que se tomara».

Por esto, «se les hizo entrar, la gente estaba cómoda, y no pasó absolutamente nada».

«Nosotros, hoy día, acá internamente, tenemos toda la capacidad para poder hacer el Festival. Eso es super importante tenerlo claro. Lo que no nos permite la autoridad, y es por eso que no se hace el Festival, es que al no haber luz, la gente no se puede ir de la Quinta Vergara por un tema de seguridad, por un tema de transporte y porque Carabineros tiene que estar afuera del recinto».

Recalcando que el Festival de Viña «tiene todas las condiciones para poder hacer el evento, entonces al final es la autoridad, la que decide que esto no se realice».