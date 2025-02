Bono de Protección 2025: Estos son los requisitos para acceder al beneficio para dueñas de casa en Chile hoy sábado 22 de febrero

Terminan las vacaciones de verano, y la vuelta a clases y al trabajo es inminente. Con el regreso a clases, también vienen los gastos, y muchas veces quien paga los platos rotos son las dueñas de casa de nuestro país.

Por lo mismo, en La Número Uno de Chile nos pusimos el traje para convertirnos en Superhéroes, y te traemos información detallada acerca del bono de protección.

Bono de protección 2025: Estos son todos los detalles del beneficio económico

Para obtener el Bono Dueña de Casa, es imprescindible estar registrada en el Sistema de Protección Social Seguridades y Oportunidades. Luego, se debe aceptar la invitación para integrarse a los programas vinculados.

Familias

Abriendo Caminos

Calle

Vínculos

Después de completar los pasos previos, se procederá a la firma de una carta de compromiso y un plan de intervención. Solo entonces comenzará el proceso para acceder al «Bono Dueña de Casa».

Es importante mencionar que los pagos se asignan según un orden de prioridad establecido previamente.

¿Cuál es el orden de prioridad para recibir este pago?

Este beneficio se divide a través de seis grupos, y a continuación te entregamos los detalles:

Prioridad 1 : Madre de menores de 18 años o con certificación de invalidez o con discapacidad mental, o personas que puedan ser causantes del Subsidio Familiar (SUF).

: Madre de menores de 18 años o con certificación de invalidez o con discapacidad mental, o personas que puedan ser causantes del Subsidio Familiar (SUF). Prioridad 2 : Mujer mayor de 18 años que sea la jefa de hogar o pareja del jefe de hogar.

: Mujer mayor de 18 años que sea la jefa de hogar o pareja del jefe de hogar. Prioridad 3 : Mujer mayor de 18 años que se desempeñe como dueña de casa.

: Mujer mayor de 18 años que se desempeñe como dueña de casa. Prioridad 4 : Si no hay mujeres en el hogar que cumplan con las tres primeras prioridades, el hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar recibirá el aporte.

: Si no hay mujeres en el hogar que cumplan con las tres primeras prioridades, el hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar recibirá el aporte. Prioridad 5 : En caso de no cumplir las condiciones ya mencionadas, recibirá el bono cualquier mujer que tenga más de 18 años. Si no puede o no hay una mujer mayor de edad, se le pagará a cualquier hombre tenga sobre 18 años.

: En caso de no cumplir las condiciones ya mencionadas, recibirá el bono cualquier mujer que tenga más de 18 años. Si no puede o no hay una mujer mayor de edad, se le pagará a cualquier hombre tenga sobre 18 años. Prioridad 6: En caso de que no se cumpla con ninguna de las prioridades anteriores, se le pagará el monto a la persona mayor de edad que tenga bajo su cuidado a alguien menor de 18 años.

Estos son los montos que puedes recibir a través del bono de protección.

Los montos varían según el mes, y este es el desglose de los valores:

Los primeros 6 meses: $22.674 .

. Desde el mes 7 al mes 12: $17.256.

Desde el mes 13 al mes 18: $11.864 .

. Desde el mes 19 al 24: $21.243.

Para concluir, no hay que olvidar que estos montos corresponden a montos SUF. En caso de ser elegido para recibir el beneficio, este será depositado directamente en la CuentaRut de BancoEstado. No obstante, si no cuentas con una cuenta activa, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia gestionará la entrega del dinero para que puedas retirarlo.