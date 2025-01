¡De impacto! Participante de Palabra de Honor anuncia demanda en contra de compañero: «Voy a buscar sanciones económicas»

La noche de este viernes, se estrena un nuevo capítulo de Palabra de Honor, se vivirá un momento de impacto, luego de que un participante confirme acciones legales en contra de un compañero.

Resulta que, previo a comenzar la competencia, Félix Soumastre le anunciará a su dupla, Andrés Caniulef, que va a demandarlo por sus palabras hacia él en el reality.

«Quiero que sepas que voy a buscar sanciones económicas para ti. Te lo digo directamente, no por la tele. Siento que hubo expresiones injuriosas que atentan contra mi honra y afectan a mi familia», le dirá a su dupla, fuera de cámaras.

La respuesta a la acusación de demanda en Palabra de Honor

Más tarde, tras la competencia de Palabra de Honor, el periodista se quejará de lo que Félix Soumastre hizo. «Me comunicó generosamente que va a pedir sanciones para mí. Eso en la espera de una competencia, donde teníamos que concentrarnos y dejar todos los conflictos afuera».

«Y no hay nada demandable, él hace esto por su actitud matonesca. Todo muy al estilo de Oriana, porque además de copiarle las malas costumbres a Facundo, se las copia a Oriana. Él se cree Oriana, y después dice que no quiere hacer show. Ya me cansé de él, no tengo nada más que hablar con él», sostendrá Andrés Caniulef.

Mientras tanto, Félix explicará sus actos. «Le avisé desde ya para que no se encuentre después con la sorpresa, y que lo sepa por mí, y sólo quería que se lo dijera frente a la cámara. Porque para él es mucho más importante el show que el daño que puede generar con sus expresiones. Es una señal inequívoca de que lo único que él está haciendo es buscar show. Yo no quería llevar este problema adentro porque es algo personal».