La tensa discusión entre Josué Bernal y Gala Caldirola: Terminó pateando un balde

Este jueves se estrenó un nuevo capítulo de Palabra de Honor, el que estuvo marcado por una fuerte discusión que comenzó cuando Josué Bernal era castigado por la Comandante por un acto irresponsable.

Frente a esto, Gala Caldirola comentó acerca de la rebeldía del español diciendo que ahora es «un hombre liberado» de ella. Al respecto, el español contestó irónicamente que «ella me amargaba un poco, de vez en cuando. A cada cosa que hacía Gala me castigaba».

Más tarde, mientras tanto ella como Raimundo Cerda y Fanny Cuevas cumplían el castigo de Palabra de Honor de pelar zanahorias y papas, la española le discutió a Josué sus palabras.

«Si eres una persona desubicada que hace cosas que no corresponden, alguien te lo tiene que decir. ¿O estás acostumbrado a hacer lo que te sale de las pelotas sin que nadie te diga nada? Si me enfado por tonterías es un tema mío, y si no te gustaba te podrías haber ido antes. Te dije cinco veces y nunca pudiste decirme que no te apetecía seguir. Yo fui la que tuvo un par de huevos para decirlo. Amargado estabas porque querías, nadie te amargaba. No me extraña que hayas tenido una relación tóxica, a lo mejor el tóxico eres tú», aseguró.

Entonces Josué, enfadado, lanzó lejos el cuchillo, pateó el balde donde echaba las verduras y se retiró.

«Se cree que le voy a permitir que diga lo que se le dé la gana y que hable así de mí porque sí. Es un desubicado. Para que vean, quién es el amargado, quién es el mala leche. Quizás por eso tenía problemas con su ex también», se quejó Gala con los demás tras la retirada de su examorcito.

La amonestación contra Josué en Palabra de Honor

El arrebato de Josué fue motivo de una sanción de parte de la producción de Palabra de Honor. Esto porque la Comandante Arratia lo mandó a llamar para retarlo.

«Todos tenemos un límite. Mi compañera Gala no sé qué inseguridades o desconfianza tiene conmigo, desde el minuto uno me está retando y buscando bronca. Le digo que no quiero discutir, pero me ha buscado pelea por cosas que no son graves», comenzó justificándose.

Siguiendo por esta línea, agregó que «yo vengo de una relación tóxica y sé identificar actitudes y comportamientos que no me gustan. Ella mira con lupa todo lo que hago, con ella no puedo fluir. Dijo que soy tóxico cuando la tóxica es ella, que va a la pelea, mientras yo estoy tratando de huir de esas discusiones».

Entonces la Comandante le pidió a Josué que tenga más autocontrol. «Así ocurren los accidentes. Si necesita descargarse puede venir a hablar conmigo. Esa ira la podría haber sacado dando una vuelta a la casa. Debe pedirles disculpas a sus compañeros», le aconsejó.