Nicolás Saavedra deja atrás su relación con Mónica Godoy y presenta a su nuevo amor: «Uno tiene que vivir la vida»

A tres años de su quiebre amoroso con la actriz Mónica Godoy, Nicolás Saavedra sorprendió al público al presentar oficialmente a su nueva pareja durante la más reciente edición de los Premios Caleuche 2025.

El actor, conocido por su destacada trayectoria en cine y televisión, llegó al evento con una actitud relajada y sonriente, acompañado por una mujer. La pareja caminó junta por la alfombra roja.

Durante su paso por la alfombra roja, Saavedra se detuvo a conversar con los distintos medios de comunicación presentes en la gala. Aunque no entregó mayores detalles sobre su relación, su actitud reflejaba complicidad y cercanía con su nueva pareja.

Conversación con Nicolás Saavedra

Al ser consultado por el medio ADN sobre su actualidad profesional, comentó: «Nicolás Saavedra se dedica al teatro desde hace muchos años. Y desde abril está con una obra en el Teatro San Ginés que se llama Reunión de Apoderados», «Mañana y pasado son las últimas dos funciones de esta temporada. Pero volvemos en marzo con Luz Valdivieso en el elenco».

Respecto a su vida amorosa, Nico Saavedra se mostró abierto y feliz. Al preguntarle cómo se sentía, respondió: «Súper contento. ¿Qué te voy a decir? Súper contento». También reveló el nombre de su pareja: «Francisca», y confirmó que llevan un año juntos.

«Uno tiene que vivir la vida porque yo soy igual que tú, igual que la gente que está en su casa. Yo tengo derecho a rehacer mi vida. La gente, no sé, somos todos iguales porque a todos nos pasan cosas», reflexionó el actor.

Para concluir le preguntaron sobre su expareja, Mónica Godoy, Nicolás Saavedra prefirió mantener la privacidad: «Claro, pero yo no sé. Vale. Hace tres años que me separé. En tres años no he hablado de ella ni de nuestra separación. No lo voy a hacer ahora»